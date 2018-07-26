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Damadını öldüren kayınpedere 10 yıl hapis

Kızı ile boşanma aşamasında olan damadını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasını "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulayarak, 10 yıl hapse düşürdü
26 Temmuz 2018 12:10
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Damadını öldüren kayınpedere 10 yıl hapis

Bahçelievler'de kızı ile boşanma aşamasında olan damadını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Etem Bilent İnal, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Etem Bilent İnal, müdahil Raşit Bağış, müşteki Özge Bağış İnal ve sanık avukatı Bora Bayoğlu katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunduğu duruşmada, gelen evraklar dosyaya konuldu.

Maktul Volkan Bağış ile Özge Bağış İnal ve Etem Bilent İnal arasında görülmekte olan davalara ilişkin bazı soruşturma dosyalarının geldiği, bunlara göre taraflar arasında 29 soruşturma dosyası ve Bakırköy 11. Aile Mahkemesi'nde de Özge Bağış ve maktul arasında boşanma davası olduğu anlaşıldı. Duruşmada, olayın gerçekleştiği zamanda çekilen video izletildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, maktul Volkan Bağış'ın olay öncesinde sanık Etem Bilent İnal'ın kızı Özge Bağış İnal ile evli olduğu, bu evlilikten 2 çocuklarının bulunduğu, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Özge Bağış İnal'ın 2 çocuğunu da alarak babasının evine gittiği anlatıldı.

Özge Bağış İnal'ı, babasının evindeyken sanığın sürekli rahatsız ettiği, bu nedenle Cumhuriyet savcılıklarında 29 soruşturmanın bulunduğu belirtilen mütalaada, sanık ile maktul arasında tartışma yaşandığına değinildi.

- "Sanık eylemi tahrik altında gerçekleştirmiştir"

Mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık daha önce de sürekli kendilerini rahatsız eden ve hayatlarını çekilmez hale getiren maktulle tartışmadan sonra üzerinde bulunan tabancayla 2 el ateş ettiği, maktulün yere düştüğü, daha sonra sanığın yerde yatan maktule tekrar ateş etmek suretiyle öldürdüğü anlaşılmıştır. Sanığın konteynere attığı tabanca elde edilememiştir, olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulunmuştur. Sanığın eylemini tahrik altında gerçekleştirdiği, mevcut delillere göre üzerine atılı 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçları sübut bulmuştur."

Sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, eylemin "haksız tahrik" altında gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezanın 12 yıldan 18 yıla indirilmesi talep edildi. Mütalaada, sanığa "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

- "Öldürme kastım yoktu"

Sanık Etem Bilent İnal, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, öldürme kastı olmadığını iddia etti.

İnal, "Maktul zaten benim kapımın önünde bekliyordu. Ağır küfürler edip kızıma saldırmak isteyince kasık bölgesine 2 el ateş ettim. Sonrasında arka sokağa küfür ederek gitti. Öldürmek isteseydim kapımın önünde öldürürdüm. Ayrıca maktul eşimi de darbetti. Öldürmek isteseydim o zaman da öldürürdüm. Bizi tehdit ederek 'Anneni de öldürmeye gidiyorum.' deyince kendimi kaybettim. Bu nedenle mütalaaya katılmıyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

- Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanık Etem Bilent İnal'ı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, cezayı "haksız tahrik" indirimi yaparak 12 yıl hapse düşürdü.

Sanığın yargılama sırasında gözlemlenen mahkemeye karşı saygılı tutum ve davranışları lehe takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, 12 yıl hapis cezasını 10 yıla indirdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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