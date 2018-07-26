Türk-İş'e göre yoksulluk sınırı: 5 bin 662

Türk-İş'in araştırmasına göre, temmuzda 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 738, yoksulluk sınırı 5 bin 662 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 738 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 662 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,40 oranında arttı. Yılın yedi aylık döneminde fiyatlardaki artış yüzde 8,10 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 16,07 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

Tek bir kişinin yaşama maliyetinin son bir yılda 260 lira artış gösterdiğinin, buna karşın asgari ücret artışının sadece 199 lira olduğunun vurgulandığı araştırmada, "Asgari ücretli bir işçinin eline geçen ücret geliri sadece 22 günlük harcamayı karşılamaktadır. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin 'açlık sınırı' tutarının bile altındadır." tespitine yer verildi.

- Yumurtanın fiyatı yüksek oranda arttı

Araştırmaya göre, bu ay içerisinde süt, yoğurt, peynir grubundaki ürünlerin fiyatında bir değişiklik görülmedi. Hatta bazı marketlerde indirim dikkati çekti. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, kıyma ve kuşbaşı et ile tavuk ve sakatat fiyatı yine değişmedi.

Yaz olmasına rağmen yumurtanın fiyatı yüksek oranda arttı ve tanesi 79 kuruşa kadar çıktı. Bakliyat ürünlerinde kırmızı mercimekte yapılan fiyat ayarlaması dışında diğerlerinin fiyatı aynı kaldı.

Geçtiğimiz ay gündemde fiyat artışlarıyla yer alan kuru soğan ve patates "nispi olarak" ucuzlarken, diğer gıda maddelerinin fiyatı genelde yükselme eğilimi gösterdi.

Bazı illerde maliyetlerin yükselmesi gerekçe yapılarak ekmek fiyatında artış yapılmaya başlandı ancak henüz satışlara tam yansımadı. Pirinç fiyatında yükseliş tespit edilirken diğer ürünlerin fiyatı değişmedi.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatı bu ay yine aynı kaldı. Siyah ve yeşil zeytin ortalama fiyatı yükseldi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği vb.) ürünlerinden fındık ve ay çekirdeği fiyatı arttı.

Araştırmaya göre kimyon, nane, karabiber ve diğer baharat ürünlerinden fiyat artışı olmazken şeker fiyatı artmaya devam etti. Bal ve pekmez ile tuz, çay, ıhlamur ve salça fiyatı aynı kaldı. Reçelde fiyat ayarlaması dikkati çekti.