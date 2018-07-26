Psikolojik danışma, sosyoloji ve sosyal hizmetler popüler meslekler

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, öğrencilerin üniversitede tercih edecekleri bölümlere ilişkin, "Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışma, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Her zaman olduğu gibi sağlık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık." açıklamasını yaptı.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin kendi ilgi yetenek ve değerlerini belirlemesi ve netleştirmesi gerektiğini, kendi yetenek ve ilgileri hakkında karar veremeyen öğrencilerin okullarındaki rehber öğretmenlerden ve psikolojik danışmanlardan yardım istemeleri gerektiğini belirtti.

Rehber öğretmenlerin de öğrencilere belli yetenek ve ilgi testlerini uygulayabileceklerini aktaran Bulut, "Gençlere tavsiyem son birkaç yıl içindeki karnelerini göz önüne alsınlar ve hangi alanlarda başarılı olduklarına baksınlar. Bu okul başarısı ve yeteneği hakkında kendilerine bir fikir verir. Daha sonra boş zaman etkinliklerini düşünsünler en çok ne yapıyorlar, ne tür etkinlikler yapmaktan zevk alıyorlar. Bu etkinlikler kendilerini tanımalarına yardım eder. Yine anne baba, öğretmen ve yakın arkadaşların da öğrenciler hakkındaki gözlem ve değerlendirmeleri önemlidir, bunlar da önemli bilgi kaynaklarıdır." ifadelerini kullandı.

Televizyon, sosyal medya ve gündelik yaşam olaylarının etkisiyle zaman zaman bazı mesleklerin popülaritesinin arttığına işaret eden Bulut, popüler mesleklerin zaman içerisinde etkisinin azalabileceğinin düşünülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Bulut, tercih zamanı öğrencilerin üniversitelerin internet sitelerinde bölüm tanıtım sayfalarını incelemeleri, üniversite kampüsleri ziyaret etmeleri ve seçmek istediği işi yapan biriyle konuşmaları tavsiyelerinde bulundu.

- "Estetik, beslenme, diş hekimliği gibi alanlar gelişime daha açık"

Türkiye'de önü açık olan mesleklere değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışma, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu. Bunun nedeni de devletin bu alanlarda istihdam olanakları sağlamasıdır. Gıda mühendisliği, beslenme ve diyetisyenlik ve beslenme danışmanlığı gibi alanlar çok ilgi çekiyor. Popüler sektörlere bakacak olursa, yazılım sektörü yükselişte olan bir alan. Gerek bilgisayar mühendisliği gerekse yazılım mühendislikleri, kod yazma, robotik programlar öne çıkıyor. Her zaman olduğu gibi sağlık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık."

Ağrı tedavisi diye bilinen algolojinin de dikkat çekici bir alan olduğunu vurgulayan Bulut, "Modern insan, hareketsiz kalıyor, sürekli masa başında oturduğu için bel ve sırt ağrıları çekiyor. Stresten migren ağrıları oluşuyor. Beslenme insanların en doğal ihtiyacı, o nedenle ziraat mühendisliği, organik tarım ve tarım teknolojileri gibi bölümler dikkat çekici. Sayısal alanlar içinde genetik mühendisliği, biyomedical mühendislikler ve sağlık teknolojileri alanlarının önü açık. Bu tür tıbbi araçları hep yurt dışından ithal ediyoruz. Artık yerli üretime geçme zamanı." değerlendirmesini yaptı.

- "Öğrencilere 2 yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyoruz"

İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında iddialı olduğunu belirten Bulut, hazırlık dil okulu ve bölümlerde 10 kişilik sınıflarda öğrenciyle usta-çırak ilişkisi içerisinde yoğun bir danışmanlık hizmetiyle eğitim verdiklerini aktardı.

Bulut, öğrencilerin iki yabancı dil öğrenme fırsatına sahip olduklarına dikkati çekerek, üniversite hakkında şu bilgileri verdi:

"Alanındaki en seçkin akademisyenleri bir araya getiren tek kurumdur. Kamu, özel ve diğer sivil toplum kurumlarıyla özel anlaşmaları ve ortak çalışma protokolleri mevcuttur. Öğrenciler buralarda çalışma ve araştırma yapabilirler ve staj imkanları vardır. Amerika, İngiltere, Ürdün ve Katar gibi ülkelerdeki üniversite ve dil okullarıyla ilişkilerimiz mevcuttur. Dil hazırlık okulunda okuyan bir grup öğrencimiz şu anda Amerika'da eğitimlerine devam etmektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yurt dışı seyahat ve araştırma bursları sunuyoruz, yurt dışında da araştırma yapmalarına fırsat veriyoruz. O nedenle, araştırmayı, okumayı düşünmeyi seven, gündelik sorunlar hakkında çözüm üretmek isteyen, bireysel ve toplumsal gelişmemiz için çaba harcamak isteyen, genç dinamik beyinleri üniversitemize bekliyoruz."

Bulut, 4-6 Ağustos tarihleri arasında "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde öğrencilerin hangi bölümü neden tercih edebileceklerine ilişkin atölye çalışmaları ve seminerler düzenleyeceklerini kaydetti.