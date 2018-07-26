Polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 25 Temmuz 2018 günü saat 23.30 sıralarında Çaldıran Termal Kayak Tesisleri yolu üzerinde Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın geçişi esnasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak; bomba imha ve inceleme uzmanları tarafından patlamanın meydana geldiği yerde yaptıkları incelemede, patlamaya menfeze yerleştirilen EYP'nın yol açtığı, can kaybı yaşanmazken maddi hasarın meydana geldiği tespit edilmiştir.

PKK / KCK terör örgütü tarafından düzenlediği değerlendirilen olay ile ilgili olarak bölgede operasyon başlatılmıştır. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.