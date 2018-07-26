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LPG tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile LPG tankerinin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mengen'den Yeniçağa istikametine seyreden H.T. idaresindeki 27 C 0522 plakalı LPG tankeri ile karşı yönden gelen Birhan Ceylan idaresindeki 06 BL 4364 otomobil, Yumrutaş köyü mevkinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Birhan Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ceylan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak, Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tanker sürücüsü H.T, yol yapım çalışması nedeniyle konulan tabelalar doğrultusunda bölünmüş yolun karşı istikametine geçtiğini belirterek, "Ben yolumda seyrederken otomobil karşıdan üzerime doğru geldi. Ben ne kadar kurtarmaya çalıştıysam da olmadı." ifadesini kullandı.
Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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