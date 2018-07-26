1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bedelliye başvuru, geçmiş dönemlerin bir hayli üstünde olur'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların bir hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem" dedi
26 Temmuz 2018 12:56
Yazdır
'Bedelliye başvuru, geçmiş dönemlerin bir hayli üstünde olur'

Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi.

Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.

Muş, 2011'de yapılan düzenlemede yaklaşık 70 bin başvurunun, 2014'deki düzenlemede 203 bin başvurunun olduğuna dikkati çekerek, her iki düzenlemede de ücretin, bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktardı. Muş, "Dolayısıyla biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem." diye konuştu.

"Kaç dönemde olacağı belirlenecek"

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."

"Tüm paydaşların hassasiyetlerini düşünerek..."

Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, TSK ve Milli Savunma Bakanlığının görüşlerinin, kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetlerini düşünerek bu teklifi hazırladıklarını belirten Muş, ülkenin gelecekle ilgili güvenlik konusundaki planlamasını ve vizyonunu TSK ve Milli Savunma Bakanlığının ortaya koyduğunu anlattı.

Muş, şunları ifade etti:

"Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."

Muş, güvenliğin ve asayişin olmadığı yerde siyasetin, ekonomik faaliyetin ve gazeteciliğin yapılamayacağına dikkati çekti. Muş, güvenlik ve asayişin bir ülkenin vazgeçemeyeceği temel unsurlar olduğunu bildirdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bizim yaşadığımız coğrafyada yaşayabilmek, ayakta kalabilmek için ordumuzun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün grup toplantısında ifade ettiği gibi bedelliyle ilgili, askerlik meselesiyle ilgili kalıcı bir çözüm ortaya koyacağız ve bir daha bedelli konusu Türkiye'nin gündemine gelmemesi için bu meseleye kalıcı çözüme ulaştıracağız. Amacımız hem TSK'nin gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha da toplumun bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,711 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'de 59 il başkanı'ndan 'kurultay' açıklaması
26 Temmuz 2018 11:39		 CHP: TRT, artık tarafsız kuruluş olmaktan çıkarıldı
26 Temmuz 2018 11:24
Davutoğlu, kaşif Durukan'ı ziyaret etti
26 Temmuz 2018 10:02		 AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor
26 Temmuz 2018 08:50
Arızalanan Yunan feribotunu Bodrum Limanı'na çekildi
26 Temmuz 2018 08:30		 Batı ile iyi ilişkinin kazancı yüksek
26 Temmuz 2018 08:15
Kılıçdaroğlu'ndan yönetimsel değil, yapısal değişim
26 Temmuz 2018 07:55		 'Bakaya, sevk, tehir, firar gibi promlemler bu yasayla kalkacak'
26 Temmuz 2018 07:40
ABD'den serbest kalan rahip için açıklama: Karardan memnunuz
26 Temmuz 2018 07:30		 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank gençlerin imdadına yetişti
26 Temmuz 2018 07:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Ziya Selçuk, kendi döneminde açıklanan 26 torpilliye müdahale etmedi
Bedellide 4 avantaj
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor
Gelin her şeyi kayınpederine anlattı! Baba gidip oğlunu bıçakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
spor salonunda spor ayakkabı unutmak 2
fiili hizmet süresi 2
şiddet iyi yönde kullanılabilir 3
dosta güven düşmana korku salmak 1
Bir yıldız kaydı 6
atatürk'e hakaret eden kadın 2
hedonizm 2
suudi imama göre dünya dönmüyor 1
çok sevdik be abi 1
amadeus 1
SON İLANLAR
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam