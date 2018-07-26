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Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi. Ekmeğin kilogram fiyatı 5.75 TL oldu
Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmeğe zam açıklaması geldi.
Federasyon Başkanı Halil Balcı ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.
Yapılan zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 5 lira 75 kuruş olacak.
Balcı zamların tezgaha ne kadar yansıyacağına odaların karar vereceğini aktardı.
Federasyon Başkanı Halil Balcı, "Hiçbir yerde yüzde 15'ten fazla artış olmayacak" şeklinde konuştu.
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