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İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da saat 11.30-17.00 arasında etkili olacak sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu
26 Temmuz 2018 13:17
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İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Yağışların saat 11.30-17.00 arasında etkili olması bekleniyor.

TELEFERİK HATTINA YAĞIŞ ENGELİ

Öte yandan Maçka-Taşkışla ve Eyüp Piyer Loti Teleferik Hattı hava muhalefeti nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.
Memurlar.Net
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