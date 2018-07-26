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Ünlülere şantaj yapanlara rekor hapis istemi

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli hakkında rekor ceza istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
26 Temmuz 2018 13:52
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Ünlülere şantaj yapanlara rekor hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 12'si tutuklu 18 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, aralarında şarkıcı, gazeteci ve oyuncuların da bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, şantaj yaparak para veya benzeri taleplerde bulunduğu öne sürülen 12'si tutuklu 18 şüpheliyle ilgili hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın da 15 Ağustos'ta yapılmasına hükmetti.

İddianameden

İddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki sıfatıyla yer alırken, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirtilen ve elebaşılığını G.Ş'nin yaptığı 18 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, takipci sayısı yuksek olan ve kamuoyunda bilinen kisilerin hesaplarının, yine takipci sayısı yuksek olan ticari hesapların hedef secildigi, suphelilerce, muhataplarında, kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile baslayan hatların satın alındıgı belirtilerek, magdurlara Instagram hesaplarına yonelik saldırı, kural ihlali oldugu, ya da mavi tik onaylı hesap verilecegi vaatleri ile mesaj gonderilerek baglantı kuruldugu anlatıldı.

Magdurların panik ve telasa suruklenmesi sonrası, suphelilerce onceden oltalama yonteminde kullanılmak uzere duzenlenen Instagram web sitesini andıran ve iceriginde birkac harf ya da isaret degisikligi bulunan web sitelerine yonlendirildikleri, magdurların belirtilen web adreslerine erisim saglaması sonrası, sayfa uzerinde bulunan kullanıcı adı ve sifre kısmına, hesaplarına ait bilgileri girmesi sonrası, sayfanın gercek Instagram sayfasına yonlendirildigi, bazen de sayfa uzerinde hata oldugunu belirten bir uyarı ekranı cıktıgı belirtilen iddianamede, akabinde, suphelilerce arka planda, magdurların hesaplarına ait temin edilen verilerin, magdurun bilgisi ve rızası dısında kullanılarak, gercek Instagram sitesi uzerinden yetkisiz giris yapıldıgı, bu sekilde hesaba ait kullanıcı adı, sifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının degistirildigi ve hesap sahibinin, hesaplarına erisiminin engellendigi, bazı olaylarda, hesaptaki fotografların silindigi ya da degistirilerek baska fotografların paylaşıldığı kaydedildi.

Soz konusu fotograflar ve hesaplar uzerinde, eylemi gerceklestiren orgut uyelerinin kod adlarının, adeta imza mahiyetinde kullanıldıgı, anlatıldıgı sekilde magdurların ozel yazısma, goruntuleri ele gectikten sonra, yurt dısı numaraları kullanılarak, magdurlarla Whatsapp ortamında baglantıya gecildigi bilgisi verilen iddianamede, olayların turune gore santaj, hakaret ve benzeri suclar islenerek, magdurun baskı altına alındıgı, magdurla baglantı kurulurken, magdurun Whatsapp grubuna dahil edildigi, dosyada ayrıntıları yazılı yabancı isimlerle Whatsapp gruplarının kuruldugu, magdura, hesabın iadesi icin, para gondermesinin soylendigi, para gondermeyi kabul eden magdurlara, hesap numaralarının verildigi, bir kısım suphelilerin bu sekilde elde edilen paraların orgute aktarılması icin hesaplarını belli bir komisyon karsılıgında kullandırdıkları ifade edildi.

Şüphelilerin eylemi

İddianamede, dolandırıcıların Instagram hesabını ele geçirdikleri Balçiçek İlter'den talepleri de yer aldı. Müşteki İlter'den hesabını geri alabilmesi için, canlı yayında kendileri tarafından gönderilen belgeyi okumasını isteyen şüphelilerin, parayı da sanal para bitcoin olarak kendi hesaplarına transfer etmelerini talep ettiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin ayrıca, İlter'e rumuzunu bir kağıda yazarak fotoğraf çekmesini, çektiği fotoğrafı sosyal medya ortamında kullanması için kendilerine göstermesini istedikleri bildirildi.

Oyuncu Merve Oflaz'ın ise arkadaşından geldiğini zannettiği mesajı tıklaması üzerine hesabının ele geçirildiği anlattığı belirtilen iddianamede, hesabını hackleyen kişilerin kendisini arayarak numarasını eskort sitelerine koymakla tehdit ettiklerini, aynı gece çok sayıda eskort sitesi kaynaklı telefon alması üzerine hattını kapattığını söylediği aktarıldı.

''Mavi tik''

Oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ile sunucu Seda Akgül'ün Instagram hesaplarının "mavi tik" alacağı bahanesiyle dolandırıldığı ifade edilen iddianamede, oyuncu Bülent Şakrak'ın hesabını ele geçiren dolandırıcıların istedikleri parayı göndermemesi durumunda oyuncu eşi Ceyda Düvenci'nin Instagram hesabını da ele geçireceklerini söyleyerek, şantaj yaptığına dikkat çekildi.

İddianamede oyuncu Pınar Altuğ'un ise 950 bin takipçisi bulunan Twitter hesabı ile 400 bin takipçisi olan Instagram hesabının da ele geçirildiği belirtilerek, Altuğ'un Twitter hesabından siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığı, şarkıcı Tarık Mengüç'ün hesabının ise ''güvenlik açığı var'' denilerek ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilere, ''suc islemek amacıyla örgut kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilisim sistemleri banka veya kredi kurumlarının arac olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilisim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilisim sisteminin isleyisini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlamaları yöneltilen iddianamede, şüpheliler hakkında 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Muhammed Enes Can, Murat Kaya
Anadolu Ajansı
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