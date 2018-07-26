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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı
Ankara'da Sincan-Temelli yolundan Sincan istikametine giden D.G. idaresindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. yönetimindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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