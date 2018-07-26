1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Tüzün'den '59 il başkanı imzalı' açıklamaya tepki

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık." dedi
26 Temmuz 2018 14:08
Yazdır
CHP'li Tüzün'den '59 il başkanı imzalı' açıklamaya tepki

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların sözcülüğünü yapan Tüzün, AA muhabirine, CHP'nin 59 il başkanının yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bugün açıklamada bulunan il başkanları kendi illerinde bulunan kurultay delegelerinden kaç tanesinin imza verdiklerini bilmiyorlar mı?" diye soran Tüzün, şunları aktardı:

"Onların görüşleri alınmadan, ilçe ve il kadın kollarının, örgütün görüşleri alınmadan, danışma kurulları yapılmadan panik içerisinde yapılan bir açıklamadır. Dolayısıyla il başkanları şahsi görüşlerini ifade etmişlerdir, örgütlerin görüşlerini değil."

Kendilerinin imza toplama süreçlerinde bir sıkıntı bulunmadığını ve son gün olan pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini belirten Tüzün, "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

"700'e yakın mısınız?" sorusu üzerine Tüzün, "Sayı vermiyoruz biliyorsunuz ama salt çoğunluğumuz var." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 931 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: DEAŞ neyse FETÖ odur
26 Temmuz 2018 14:25		 Muharrem İnce: Değişim çok yakında
26 Temmuz 2018 14:17
Bakan Selçuk, okul müdürleriyle bir araya geldi
26 Temmuz 2018 14:14		 MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı
26 Temmuz 2018 13:45
Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum
26 Temmuz 2018 13:20		 'Bedelliye başvuru, geçmiş dönemlerin bir hayli üstünde olur'
26 Temmuz 2018 12:56
CHP'de 59 il başkanı'ndan 'kurultay' açıklaması
26 Temmuz 2018 11:39		 CHP: TRT, artık tarafsız kuruluş olmaktan çıkarıldı
26 Temmuz 2018 11:24
Davutoğlu, kaşif Durukan'ı ziyaret etti
26 Temmuz 2018 10:02		 AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor
26 Temmuz 2018 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Ziya Selçuk, kendi döneminde açıklanan 26 torpilliye müdahale etmedi
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Gelin her şeyi kayınpederine anlattı! Baba gidip oğlunu bıçakladı
AK Parti'de büyük değişime hazırlanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İnziva 1
fikirlere kurşun işlemez 1
trafik cezası yemek 2
dolar 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 1
giyecek hiç bir şeyim yok sorunu 2
neden sevilir 4
Abbiiee 3
Alperkvz 1
Nuit 3
SON İLANLAR
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam