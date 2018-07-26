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Bakan Selçuk, okul müdürleriyle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim alanındaki sorunların tespiti ve bu sorunların çözümü için eğitim yöneticileri ile bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim alanındaki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara merkez ve ilçelerinde görev yapan farklı tür ve kademedeki okulları temsilen davet edilen eğitim yöneticileriyle bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Başkent Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, okul müdürlerinin eğitim alanındaki konulara dair görüş ve önerilerini dinledi. Toplantıda ayrıca, okullarda tespit edilen sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da katıldı.
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