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Muharrem İnce: Değişim çok yakında
CHP'deki kurultay tartışmaları sürerken Muharrem İnce, Twitter'dan yazdığı mesajda ilginç ifadeler kullandı
Muharrem İnce, Twitter'dan yazdığı mesajda ilginç ifadeler kullandı.
İnce, mesajında ''Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum.
Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor.
Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında'' ifadelerini kullandı.
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