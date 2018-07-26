|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hareket halindeki araca ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobile ateş açılması sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan 17 yaşındaki zanlı yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Alatarla Köyü, Alatarla Camisi mevkisinde E.B.A. (17), İzzet Kendir (43) idaresindeki otomobile tabancayla ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği araç, Germeç Kur'an Kursu'nun duvarına çarparak durdu. Açılan ateş sonucu yaralanan sürücünün babası Halil Kendir (68) olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan E.B.A.'yı yakaladı.
Zanlının ablasının İzzet Kendir'in oğluyla kaçtığı, iki aile arasında kız kaçırma meselesinden husumet bulunduğu öğrenildi.
Bu haber 576 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI