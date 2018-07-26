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Elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı

Adıyaman'da düğünde elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı.

İmamağa Mahallesinde bir düğüne katılan Musa Demirpençe (17) , düğün töreninde, bir binanın çatı katına çıkarak havai fişek patlatmak istedi
26 Temmuz 2018 14:22
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Elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı

Havai fişeğin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Demirpençe, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Demirpençe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, AA muhabirine, yaralı Demirpençe'nin yüzünde ve boynunda ciddi yanıkların, yüz kemiklerinde ise kırıkların oluştuğunu söyledi.

Demirpençe'yi acil ameliyata aldıklarını dile getiren Doğan, "Şu an yoğun bakımda uyutularak tedavi ediliyor. Tedavisinin ilerleyen bölümlerinde tekrar ameliyatları olacak. Şu an hayati riski devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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