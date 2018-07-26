|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı
Adıyaman'da düğünde elinde havai fişek patlayan genç ağır yaralandı.
İmamağa Mahallesinde bir düğüne katılan Musa Demirpençe (17) , düğün töreninde, bir binanın çatı katına çıkarak havai fişek patlatmak istedi
Havai fişeğin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Demirpençe, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Demirpençe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, AA muhabirine, yaralı Demirpençe'nin yüzünde ve boynunda ciddi yanıkların, yüz kemiklerinde ise kırıkların oluştuğunu söyledi.
Demirpençe'yi acil ameliyata aldıklarını dile getiren Doğan, "Şu an yoğun bakımda uyutularak tedavi ediliyor. Tedavisinin ilerleyen bölümlerinde tekrar ameliyatları olacak. Şu an hayati riski devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Bu haber 264 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI