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Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakanlık harekete geçti

Manisa'nın Kula ilçesinde geçen yıl öz amcası tarafından taciz edildiğini öne süren, bir video çekerek sosyal medyadan paylaşıp, yardım isteyen ve bir süredir de izmir'de yaşayan Bahar Doğrul'un (18) çağrısı üzerine, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı
26 Temmuz 2018 14:32
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Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakanlık harekete geçti

Kula'nın bir köyünde yaşayan, mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında amcasının babasına ait malları ellerinden aldığını öne süren Bahar Doğrul bir süre önce de sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Öz amcasının kendisini taciz ettiğini öne sürüp, cezasını çekmesini istediğini söyleyen Doğrul videoda, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum, sesimi duyuramıyorum. Özgecan gibi, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimizi duyacaklar" diyerek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediğini de dile getiren Bahar Doğrul'un, annesi Ayşe Doğrul ve ablası Hülya Doğrul (19) ile birlikte, bir süredir İzmir'de yaşadıkları ortaya çıktı.

Mart ayında, Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Doğrul'un, tacizle suçladığı amcasının aynı zamanda kendilerine şiddet uyguladığını, şizofreni hastası olan babası Hayati Doğrul'un rahatsızlığından faydalanarak mal varlıklarını üzerine geçirdiğini ve hastalandıkları zaman dahi kendilerini hastaneye götürmediğini iddia ettiği belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bahar Doğrul'un sosyal medyadaki yardım çağrısının ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız' denildi.

İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili çalışmanın sürdüğünü, bünyelerindeki Engelli ve Kadın Hizmetleri birimlerinin, gereken tüm desteği ve takibi sağladığını belirtti.

BİR VİDEO DAHA YAYINLADI

Bahar Doğrul, dün bir video daha paylaşıp, kendisine yöneltilen olumsuz tepkilere sitem etti. Doğrul paylaştığı videoda, "Vicdanınız nasıl el veriyor o yorumları yazmaya? Sizin hiç anneniz, bacınız, kardeşiniz yok mu, yazarken hiç düşünmüyor musunuz? Benim neler çektiğimi biliyor musunuz? Ancak yargılarsınız. Ben hiçbir konuda yalan söylemedim. Allah büyük, bu dünyanın adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti asla şaşmaz, asla da pes etmeyeceğim, sesimi her yere duyurmaya çalışacağım. Bana destek ve yardımcı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

ABLA DA AÇIKLAMA YAPTI

İddialar üzerine Bahar Doğrul'un ablası Hülya Doğrul da ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Şikayete konu olayın geçen yıl haziran ayında yaşandığını öne süren Abla Doğrul, "Annem kas erimesi hastası ve ben kendisini tedavi için hastaneye götürdüğümde yaşandı. O dönem amcam sürekli evimize gidip geliyormuş, bunu kardeşim anlattı. Olayın ardından biz emniyete şikayette bulunduk. Kardeşimin ifadesi alındı. Konuyla ilgili davamız var ama bir şey yapılmadı. Amcam tutuklanmadı. Şikayetimizin ardından geçen yıl amcam beni ve kardeşimi ölümle tehdit etti. Bunun üzerine gidip şikayetimizi geri aldık" diye konuştu.

Kardeşinin gece uykusunda sayıklamaya başlamasının ardından geçen 30 Mart'ta tekrar şikayette bulunduklarını anlatan abla Doğrul, "Amcam muhtarlık yapıyor, bağ- bahçe işleriyle uğraşıyor. Babamın şifzofreni raporu var ve amcamın yanında kalıyor. Amcam babamı bize göstermiyor. Babam, ne denilse, 'Tamam' der ve bu konuya dahil olamıyor. Amcam sürekli bize şiddet uyguluyordu ve on yıl kadar önce babamın tüm mal varlığını bizim elimizden aldı. Geçen yıl amcamın ifadesi alınamamıştı ancak bu yıl alınmış" dedi. Amcasının kendilerini arayıp, "Davanızdan vazgeçin, şu kadar mal vereceğim" diyerek tekliflerde bulunduğunu ileri sürdü.

Geçen mayıs ayında televizyon programına katılan Bahar Doğrul'un iddiaları, telefonla bağlanan bazı köylüler tarafından yalanlanmıştı.
Doğan Haber Ajansı
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