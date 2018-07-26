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İçişleri Bakanlığında büro personeli sözlü sınavı için açıklama
2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş (Sözlü) Sınavıyla İlgili Önemli Duyuru
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş (Sözlü) Sınavıyla İlgili Önemli Duyuru
2018 yılı 4/B sözleşmeli büro personeli giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak
kazanan adaylardan İş Talep Formunun çıktısını almayan adaylar, İş Talep Formu
çıktısını Valiliklerin İl Yazı İşleri Müdürlüklerinden temin edebileceklerdir.
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