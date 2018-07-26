Darbe soruşturmalarını yürütenlere kritik görev

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma ve kovuşturmaları yürüten bazı yargı mensupları, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnamesiyle önemli görevlere getirildi.

Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerini açıklayan HSK Birinci Dairesi, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirdi.

Görev yeri değiştirilen hakim ve savcılar arasında FETÖ'nün darbe girişiminin ardından önemli soruşturma ve davaları yürüten birçok yargı mensubu da bulunuyor.

Kararnameyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Başsavcıvekili Ahmet Akça, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016 sabahı Genelkurmay Karargahına giderek soruşturma yürüten ilk savcıydı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve o dönem Genelkurmay İkinci Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in "tanık-müşteki" sıfatıyla ifadesini alan Akça, oluşturduğu ekiple, darbecilerin tankla ezerek imha ettiklerini düşündükleri ve içerisinde güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı bilgisayar hard disklerinin yedeklerinin bulunmasını sağlamıştı.

Akça, aralarından Mehmet Partigöç, İlhan Talu ve Baki Kavun gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

Fahri Kasırga'nın rehin alınması davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Hamza Yokuş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbe girişimi sırasında rehin alınması, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemler ile Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe girişimi davalarının duruşma savcısıydı.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Savcı Mustafa Gökçe de FETÖ'nün darbe girişiminin ardından askeri hakim ve savcılar ile askeri ataşelerin soruşturmasında görev almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Savcı Gürhan Özok, darbe girişimi sırasında örgütün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'nde güvenlik kameralarına yansıyan sivil şüpheliler ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmaları yürütüyordu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili iken Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Vural Balcı da 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan askerlerin soruşturmasını yürütmüştü.

Yasin Börü davasında kürsüdeydi

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Abdurrahman Yalçın, Başbakanlığı döneminde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofislerine "böcek" olarak anılan dinleme cihazlarının konulması, Erdoğan'ın da arasında bulunduğu devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesi ve Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesine ilişkin davalarda kürsüye çıkmıştı.

Yalçın, KPSS sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin davalar ve eski korgeneral Metin İyidil'in de aralarında bulunduğu EDOK komutanlarının yargılandığı FETÖ davalarının duruşma savcısıydı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Namık Kemal Saltık ise darbe girişiminin ardından FETÖ mensubu eski emniyetçilerin soruşturmalarını yürütmüştü.

Zafer Fatih Beyaz, Serdar Açıl