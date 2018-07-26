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26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
26 Temmuz 2018 14:45
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26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

FETÖ'nün dershane ve özel okul çalışanı 5 kişi adliyede Kayseri'de 2'si eski astsubay, 3 FETÖ sanığına hapis Kastamonu'da FETÖ'nün 'adliye imamına' hapis Metrobüs durağında yakalanan FETÖ'nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi FETÖ'nün 'astsubaylardan sorumlu mahrem imamı'na hapis
Memurlar.Net
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