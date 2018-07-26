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15 branşta, 2017 ÖABT sınavındae en başarılı üniversiteler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni konu alan değerlendirme raporu yayımlandı.
26 Temmuz 2018 14:58
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15 branşta, 2017 ÖABT sınavındae en başarılı üniversiteler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre en başarılı üniversiteler açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın sekizinci değerlendirme raporu yayımlandı.

Rapora göre, öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor. Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor.

2017 ÖABT'de 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2017 ÖABT'ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi.

ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporu'nu yayımladı

Sınava katılanların yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i erkek adaylardan oluştu.

ÖABT'de en başarılı üniversiteler

2017 KPSS ÖABT'nin detaylı analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları da paylaşıldı.

Tablolar detaylı incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor.

Buna göre, mezunlarından en az 50'sinin sınava girdiği üniversitelerin değerlendirmeye alındığı raporda KPSSP121 puan ortalamalarına göre başarılı ilk on üniversite şöyle:

Biyoloji öğretmenliğinde;

Marmara Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Fizik öğretmenliğinde;

Hacettepe Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi,
Cumhuriyet Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi.

İngilizce Matematik öğretmenliğinde;

Pamukkale Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi.

İngilizce öğretmenliğinde;

Boğaziçi Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi.

Coğrafya öğretmenliğinde;

Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Dicle Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinde;

Aksaray Üniversitesi,
Adıyaman Üniversitesi,
Amasya Üniversitesi,
Giresun Üniversitesi,
Uşak Üniversitesi,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi.

Fen ve Teknoloji/fen bilimleri öğretmenliğinde;

İstanbul Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Mersin Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Kimya öğretmenliğinde;

Marmara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Ege Üniversitesi.

Matematik öğretmenliğinde;

Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Cumhuriyet Üniversitesi,
Balıkesir Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Ege Üniversitesi.

Okul Öncesi öğretmenliğinde;

Yıldız Teknik Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenliğinde;

Gazi Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi,
Amasya Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi.

Sınıf öğretmenliğinde;

Ege Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Harran Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi,
Mersin Üniversitesi.

Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde;

İstanbul Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Dicle Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi,
Fırat Üniversitesi.

Tarih öğretmenliğinde;

Marmara Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinde;

Dokuz Eylül Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi.

Türkçe öğretmenliğinde;

Çukurova Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Kocaeli Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi,
İnönü Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi.

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