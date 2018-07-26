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15 branşta, 2017 ÖABT sınavındae en başarılı üniversiteler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni konu alan değerlendirme raporu yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre en başarılı üniversiteler açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde, sınavlara yönelik bu yılın sekizinci değerlendirme raporu yayımlandı.
Rapora göre, öğretmen kadrolarına atamalarda kullanılan KPSS ÖABT, 16 alanda uygulanıyor. Atamalarda kullanılan KPSSP121 puanının hesaplanmasına KPSS ÖABT sonucunun yanında KPSS genel yetenek ve genel kültür ile KPSS eğitim bilimleri testlerinde adayların aldıkları puanlar etki ediyor.
2017 ÖABT'de 260 bin 805 adayın sınavı geçerli sayıldı. 2017 ÖABT'ye en yüksek katılımın Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında, en düşük katılımın ise fizik öğretmenliği alanında olduğu belirlendi.ÖSYM, ÖABT Değerlendirme Raporu'nu yayımladı
Sınava katılanların yüzde 69'u kadın, yüzde 31'i erkek adaylardan oluştu.
ÖABT'de en başarılı üniversiteler
2017 KPSS ÖABT'nin detaylı analizine yer verilen raporda, üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun aday sayıları, KPSS genel yetenek, genel kültür testi, KPSS eğitim bilimleri testi, ÖABT testi ham puan ortalamaları ve KPSSP121 puan ortalamaları da paylaşıldı.
Tablolar detaylı incelendiğinde adayların üniversitelerine göre her bir testten elde ettikleri ham puan ortalamalarına veya KPSSP121 puan ortalamalarına göre performans sıralaması yapılabiliyor.
Buna göre, mezunlarından en az 50'sinin sınava girdiği üniversitelerin değerlendirmeye alındığı raporda KPSSP121 puan ortalamalarına göre başarılı ilk on üniversite şöyle:
Biyoloji öğretmenliğinde;
Marmara Üniversitesi,
Fizik öğretmenliğinde;
Hacettepe Üniversitesi,
İngilizce Matematik öğretmenliğinde;
Pamukkale Üniversitesi,
İngilizce öğretmenliğinde;
Boğaziçi Üniversitesi,
Coğrafya öğretmenliğinde;
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinde;
Aksaray Üniversitesi,
Fen ve Teknoloji/fen bilimleri öğretmenliğinde;
İstanbul Üniversitesi,
Kimya öğretmenliğinde;
Marmara Üniversitesi,
Matematik öğretmenliğinde;
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Okul Öncesi öğretmenliğinde;
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenliğinde;
Gazi Üniversitesi,
Sınıf öğretmenliğinde;
Ege Üniversitesi,
Sosyal Bilgiler öğretmenliğinde;
İstanbul Üniversitesi,
Tarih öğretmenliğinde;
Marmara Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinde;
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Türkçe öğretmenliğinde;
Çukurova Üniversitesi,
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