|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kavga ettiği akrabasının kulağını ısırarak kopardı
Kırşehir'de, tarım arazisindeki sulama boruları nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı akrabasının kulağını ısırarak kopardı
Kırşehir'de, tarım arazisindeki sulama boruları nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin kulağı koptu.
İddiaya göre, Sahir Ç. (57) Savcılı Büyükoba Köyü'ndeki tarım arazisinde sulama borularının üzerinden traktörle geçmemesi için daha önce uyarıda bulunduğu akrabası Kemal Ç. (51) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sahir Ç., akrabası Kemal Ç.'nin kulağını ısırarak bir parça kopardı.
Vatandaşların müdahalesiyle iki akraba yatıştırılırken, Kemal Ç., 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kulağından kopan parça ile Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgada yaralanan Sahir Ç. ile kulağından kopan parça ameliyatla dikilen Kemal Ç. taburcu edildi.
Bu haber 1,154 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI