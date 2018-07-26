Mersin'in saklı cenneti Kisecik Kanyonu

Mersin Çamlıyayla'da yer alan Kisecik Kanyonu, Doğu Akdeniz'in en önemli turizm alanlarından biri. Yöre halkının saklı cennet olarak andığı kanyon, iki dağ arasında sallarla yapılan yolculuk, dik yamaçlar arasındaki zorlu parkur ve yeşil doğasıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını artırıyor.

Kisecik Mahallesi'nde bulunan ve adını mahalleden alan kanyona, dar ve keskin virajların bulunduğu zorlu yolculuktan sonra ulaşılıyor.



Kanyon içerisindeki serin sularda yüzme fırsatı bulan ziyaretçiler, iki dağın birleştirdiği kanyon arasında sallarla da keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

SALLARLA KEYİFLİ BİR YOLCULUK

Sal gezisi bölgeye gelenlere kanyonun derinliklerine ulaşma imkanı sağlıyor. Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve yeşil doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan bölge, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Sal gezisi bölgeye gelenlere kanyonun derinliklerine ulaşma imkanı sağlıyor. Dik yamaçlar arasındaki yeşil doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan bölge, doğa sporları ve fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.



Kanyona Mersin'in ilçelerinden ve çevre illerden doğa sporları ile fotoğraf kulüpleri de geziler düzenliyor.

"DOĞAYI SEVEN HERKESİN GELİP GÖRMESİ GEREKİYOR"

Bölgeye gezi düzenleyen Erdemli Limon ve Doğa Kulübü'nün (ELİDOK) yöneticisi Mesut Çocuk, sosyal medyada gördükleri fotoğraflardan etkilenip 40 kişilik bir ekiple kanyona geldiklerini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yaptıklarını anlatan Çocuk, düzenledikleri geziyle bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.



Kanyonun turistik açıdan önem taşıdığından bahseden Çocuk, "Bizler sallarla kanyonun içerisinden geçtik. 300-400 metre uzunluğunda, yer yer derinliği olan bir yapıya sahip. Türkiye'nin neresinde yaşarsanız yaşayın, bu güzelliklerin görülmesi gerekiyor" dedi.

"MUHTEŞEM BİR MANZARAYA SAHİP"

İzmir'den tatil için gelen Emine Cıdık da kanyonu çok sevdiğini belirterek, bölgede piknik yapıp yüzdüklerini anlattı. Mersin'in önemli bir turizm kenti olduğunu söyleyen Cıdık, şöyle konuştu:

"Gerçekten harika bir yer. Muhteşem bir manzaraya sahip. Fotoğraf tutkunları için inanılmaz bir bölge. Doğayı seven herkesin gelip görmesi gerekiyor. Bu güzelliklere tanıklık etmek için fazla beklenmemeli"



Adana'dan ailesiyle kanyonda piknik yapmaya gelen Mustafa Sipahi ise Türkiye'nin sahip olduğu çeşitli kanyonlarla eşsiz bir ülke olduğunu belirterek "Burası da çok başka bir güzelliğe sahip bir yer. Buralar hala keşfe açık bir bölge. Herkesin gelip buraları görmesi gerekiyor" dedi.

Almanya'nın Hamburg kentinden gelen Nejla Kanlıoğlu da Kisecik Kanyonu'nun etkileyici bir havası olduğunu vurgulayarak kanyonda geçirdiği vakitten keyif aldığını söyledi.

Kadriye Türker ise yöre halkının kanyona "saklı cennet" dediğini anımsatarak bölgenin bu yakıştırmayı fazlasıyla hak ettiğini düşündüğünü kaydetti.