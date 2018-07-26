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Kendi canından vazgeçerek, arkadaşının hayatını kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza; Orhaniye köyü köprüsü yakınlarında meydana geldi
26 Temmuz 2018 15:38
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Kendi canından vazgeçerek, arkadaşının hayatını kurtardı

Ali Şeker (19) yönetimindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, su kanalına düştü. Kazada sürücü Şeker ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mutlu Özkan (22) boğulma tehlikesi geçirdi.

Ali Şeker, Mutlu Özkan'ı sudan çıkarmayı başarırken, kendisi su kanalından çıkamadı. Kaza neticesinde Şeker boğularak can verirken, Özkan ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ali Şeker'in sosyal medya üzerindeki son paylaşımı ise askere gideceği arkadaşlarıyla birlikte yediği akşam yemeği fotoğrafı oldu.

Şeker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, profil fotoğrafına yazdığı "Ne yaparsa yapsın pişman ölürmüş insan. Belki yaptıklarından, belki de yapamadıklarından" notu dikkatlerde kaçmadı.

İhlas Haber Ajansı
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