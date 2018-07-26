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KGM'ye sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS-2018/6 karayolları genel müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Temmuz 2018 15:49
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KGM'ye sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı

KPSS-2018/6 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri erişebilir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Yerleştirme Sonuçları
Memurlar.Net
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