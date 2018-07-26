|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Karlov suikastinde, aynı hücreden bir polis daha tutuklandı
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus büyükelçi Karlov'un, yaşamını yitirmesiyle ilgili eski polis Ufuk G. tutuklandı! Tutuklanan polisin, olay yerinde öldürülen FETÖ'cü saldırgan polis Mevlüt Altıntaş ile aynı hücreden olduğu öğrenildi.
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus büyükelçi Karlov'un, yaşamını yitirmesiyle ilgili eski polis Ufuk G. tutuklandı!
Tutuklanan polisin, olay yerinde öldürülen FETÖ'cü saldırgan polis Mevlüt Altıntaş ile aynı hücreden olduğu öğrenildi.
Bu haber 4,885 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI