1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

WhatSapp grubuyla 50 dolandırıcılık girişiminden 40'ı önlendi

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren: Kurduğumuz bu sistem sayesinde şu ana kadar yaşanan 50 dolandırıcılık vakasının 40'ını önledik
26 Temmuz 2018 15:53
Yazdır
WhatSapp grubuyla 50 dolandırıcılık girişiminden 40'ı önlendi

Sinop Emniyet Müdürlüğünce telefonla dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik oluşturulan ve kentteki bankalar ile PTT görevlilerinin de dahil olduğu WhatsApp çalışma grubu sayesinde 50 dolandırıcılık girişiminden 40'ının önüne geçildi.

Kentte yaşanan telefonla dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknolojinin kendilerine verdiği imkanlardan da yararlanarak vatandaşların zarar görmesini engelliyor.

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolandırıcıların son yıllarda kullandıkları en sık yöntemin telefonla iletişim olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların yöntemlerini araştırarak onlardan bir adım önde olabilmek için bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Dağdeviren. "Dolandırıcılık vakalarında olaya en hızlı şekilde müdahale edebilmek çok önemli." dedi.

- "WhatsApp grubu çok faydalı oldu"

Dağdeviren, kurum olarak birinci önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliklerinin sağlanması olduğuna işaret ederek, dolandırıcılık vakalarının yaşanmaması için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen bazı vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ifade eden Dağdeviren şöyle konuştu:

"Biz de bu noktada kendi açımızdan bazı yeni tedbirler geliştiriyoruz. Asayiş büro ekiplerimizin önderliğinde bir WhatsApp çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubuna kentteki tüm bankalar ve PTT görevlilerin de dahil ettik. Telefonla yaşanan herhangi bir dolandırıcılık olayında ekiplerimizce bu gruptan anlık olarak bilgi paylaşımı yapılıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde olaya müdahale ediliyor ve yapılması planlanan şüpheli bir transferin önüne geçiliyor.Kurduğumuz bu sistem sayesinde şu ana kadar yaşanan 50 dolandırıcılık vakasının 40'ını önledik. Amacımız ilerleyen süreçte dolandırıcılık vakalarını en aza indirgemek."

Dağdeviren, dolandırıcıların son dönemde kurye yöntemine de ağırlık vermeye başladıklarına işaret ederek, "Biz bu konuda da özverili bir çalışma yürütüyoruz. Altı vatandaşımızın bu yöntemle paraları ve altınları alındı. Ancak yine aldığımız tedbirler sayesinde bu zanlıların tamamı tarafımızca yakalandı. Paralar ve altınlarda sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin hiçbir polis, asker, savcı şuraya buraya para yatır demez. Kesinlikle bu söylemlerde bulunanlara itibar etmesinler." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,022 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'nin çılgın davulcusu, sosyal medyada fenomen oldu
26 Temmuz 2018 16:49		 Çölyak hastaları için Manisa Kebabı üretildi
26 Temmuz 2018 16:44
Gözde tatil beldesini bu hale geltirdiler
26 Temmuz 2018 16:37		 KGM'ye sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı
26 Temmuz 2018 15:49
Dengeli bir hayatla 120 yıl yaşamak mümkün
26 Temmuz 2018 15:44		 İşte Sütlüce'deki çöken binayla ilgili teknik rapor
26 Temmuz 2018 15:36
Nemrut Dağı'na tozlu yolculuk
26 Temmuz 2018 15:28		 Mersin'in saklı cenneti Kisecik Kanyonu
26 Temmuz 2018 15:21
Sosyal medyadan yardım istemişti... Bakanlık harekete geçti
26 Temmuz 2018 14:32		 Uzmanlardan ikici el otomobil alacaklara uyarı
26 Temmuz 2018 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımında taban puanlar açıklandı 26 torpilli öğretmen ortaya çıktı
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Gelin her şeyi kayınpederine anlattı! Baba gidip oğlunu bıçakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
restauranta rezervasyonla gitmek 2
omayraaa 2
Iv akhenaton 9
kedi seven erkek 2
beşiktaş 3
hedonizm 2
kiracıyız şu dünyada 2
Burhan Altıntop 4
sende herkes gibisin 1
genel iletilerdeki üyelerin adına sözlükte konu açılması 25
SON İLANLAR
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam