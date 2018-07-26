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İçişleri, yeniden yapılanma sonrasında, merkezdeki şube müdürü ve şef kadrolarının iptal edildiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı taşta teşkilatına bir yazı göndererek, mevcut düzenlemeler sonrasında merkez teşkilatındaki şube müdürü ve şef kadrolarının iptal edildiğini, İl mahalli idareler müdürlüğünün durumunun belirsiz olduğunu belirterek, görevde yükselme sınavı sözlü sınav sonuçlarının ikinci bir emre açıklanamayacağını belirtti.
Devlet teşkilatının yeniden yapılanması sonrasında ilk tedbir İçişleri Bakanlığından geldi.
İçişleri Bakanlığı, MEB tarafından yazılı sınavı 21 Nisan 2018 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla ilgili olarak 25 Temmuz itibariyle 81 il Valiliğine resmi bir yazı gönderdi.
Resmi yazıda, hali hazırda 17 ila 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında sözlü sınavları yapılmakta olan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerine ilişkin olarak şu hususlar belirtildi.
" Her ne kadar 703 sayılı KHK'nın Geçici 1 inci maddesinin 18 inci fıkrası uyarınca sözlü sınavlar gerçekleştirilmekte ise de, çıkarılan KHK'lar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile
1- Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız merkez teşkilatının hiyerarşik yapılanması içerisinde yer alan Şube Müdürlükleri ve şefliklerin kaldırılmış olması,
2- Bakanlık İl Müdürlüklerinin atanma şartlarının yeniden düzenlenmesi,
3- Bakanlığımız taşra teşkilat yapılanması içerisinde mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak önemli bir yer teşkil edilen İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün durumunun belirsizliği nedeniyle,
Şef, Uzman, Şube Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü ile diğer unvanların kadro durumlarının netleştirilmesi, buna bağlı olarak 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları sonucunda başarılı olan adayların atamalarının, hangi unvanlara yapılacağı hususunun belirlenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarının açıklanması hususu, Bakanlığımızdan gelecek ikinci bir emre kadar ileriki bir tarihe ertelenmiştir. "
Diğer taraftan sınava giren personel, 17 Eylül'de okulların açılacağını, ertelemenin uzun sürmesi halinde çocukların okul hayatında sıkıntılar çıkacağını belirterek bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını istemektedir.Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
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