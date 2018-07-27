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Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin ücretli öğretmen alımı sözünü hala yerine getirmedi
27 Temmuz 2018 10:03
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Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alım sözü unutuldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, seçimler öncesinde kanun çıkararak, ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen alacağını duyurdu.

Bakanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 8 ila 13 Haziran tarihleri arasında başvuru aldı. Tıklayınız.

Ancak, 22 Haziran'da sözlü sınavlar yapılacak olmasına rağmen, MEB hiçbir resmi açıklama yapmadan, yaklaşan 24 Haziran seçimleri nedeniyle sözlü sınavları yapmadı.

MEB'in ilan etmiş olduğu takvimin üzerinden bir ay geçmiştir.

Şuana kadar hiçbir yetkili, Devlet adına, Bakanlık adına verilen söze sahip çıkmamıştır.

Başvuru yapan adaylar, MEB'in Devlet ciddiyetine sahip çıkmasını beklemektedir.
Memurlar.Net - Özel

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