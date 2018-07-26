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Kentsel dönüşümden ev alanlara müjdeli haber

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalardan daire satın alan vatandaşlar, ödedikleri tapu harçlarını geri alabilecek. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 25 Temmuz 2014'ten sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabileceklerini söyledi
26 Temmuz 2018 16:23
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Kentsel dönüşümden ev alanlara müjdeli haber


Kentsel dönüşüm kapsamında 2014 yılından sonra yapılan taşınmazlarda daire satın alanların tapu harcı ödemeleri geri alınabiliyor. Müteahhitler de aynı şekilde ilk satışlar için yatırdıkları tapu harcını geri alabiliyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuoyunun bildiği adıyla Kentsel Dönüşüm Yasası'nın hem vatandaşlara hem de müteahhitlere önemli haklar ve muafiyetler sağladığını kaydetti. Kiraz, bu kapsamda 25 Temmuz 2014 tarihinden sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabileceklerini söyledi. Tapu harçları, dairenin satış bedeli üzerinden alınıyor. Buna göre harç bedelleri Mayıs 2018'de, 31 Ekim 2018'e kadar yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmişti. Kanuna göre vatandaşlar hangi dönemde ne kadar ödeme yaptılarsa onu geri alabilecekler. harc mafiyeti hem inşaat yapılmadan önceki yapıları hem de inşaat yapıldıktan sonraki yapılardaki ilk satışları kapsıyor.
NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Ali Güvenç Kiraz, tapu harçlarını geri almak isteyenlerin vatandaşların izleyecekleri yolu şu maddelerle anlattı:

1) Alım satım işlemi yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi, riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve sözleşme (Arsa payı karşılığı veya diğer modellerle yapılmışsa o sözleşme) ekleyerek düzeltme talebinde bulunulmalı. Alım satım yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçtikten sonra başvuru yapılacaksa eğer Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yoluyla başvurulmalı. Bu 30 günlük süre içerisinde başvuru Vergi Mahkemesi red eder veya 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan Gelir İdaresi başvurusu red edilirse red tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılması gerekiyor.

2) Vergi Dairesi veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru red edildikten sonra 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılacaktır. Dava dilekçesine ek olarak;

a) Vergi Tahsil Alındısı
b) Tapu Senedi Fotokopisi
c) Riskli Yapı Belgesi
d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi
e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme)

Hazırlanacak ve ilgili Vergi Mahkemesine açılacak davada sunulacak. Açılacak olan tüm davalarda geçmişte açılmış ve karara bağlanmış karar örneklerini yani emsalleri sunmak mahkemenin kanaati için önemli.

Tüm tüketiciler ve müteahhitlerin bu imkandan faydalanabilmek için satış yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekiyor.
Habertürk
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