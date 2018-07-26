TZOB: Süt fiyatı 2 lira civarı olmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt fiyatlarının artırılması gerektiğini belirterek, "Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır." dedi.

Bayraktar, Denizli Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, kentin tarım sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak için sektör temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Kur artışı ve enflasyonun üreticilerin maliyetlerini yükselttiğini anlatan Bayraktar, mazot ve gübrede ciddi anlamda maliyet sorunlarının yaşandığını savundu.

- "Sütün litre fiyatı 2 lira civarı"

Bayraktar, cuma günü Süt Konseyi'nin toplantı yaparak yeni fiyatların belirleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anki süt fiyatları Türkiye ortalaması 1 lira 36 kuruş civarında ama her zaman biz şunu iddia ediyoruz. Sütte sürdürebilir üretim noktasında olabilmemiz açısından ve hayvanları kesime göndermememiz açısından muhakkak sürede paritenin 1,5 olması lazım. Yani 1,5 kilogram yem alabilmeliyiz 1 kilogram sütle. Şimdi bu 1 civarında, bunu yukarıya almamız lazım. Ya yemde ciddi manada destek sağlayacağız maliyetimizi aşağıya çekeceğiz ya da süt fiyatlarını yukarıya çekmek durumundayız. Onun için Süt Konseyi'ne buradan da sesleniyorum. Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır."

Sütün 2 lira civarındaki fiyatı yakalandığında süt hayvancılığının bu ülkede şahlandığının görüleceğini savunan Bayraktar, gübre, mazot ve yemde desteklerin artmasını beklediklerini kaydetti.

- "Ekolojisine uygun üretim yapmak çok önemli"

Her ilin ekolojik üstünlüğü olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ekolojisine uygun üretim yapmak çok önemlidir. Kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerine yönelmek çok önemli. Sulama yatırımlarını bitirmek çok önemli. Yani sulamayı bitiremezsek ya pamukta ya ayçiçeğinde ya da mısırda açık veririz. Muhakkak suretle sulama yatırımlarını bitirmemiz lazım. Dolayısıyla bunun dışında üreticinin de alanda kalması adına ürün sigortası olması önemli. Doğal afetlerin tedbirini almamız lazım."

Ekmeğe yapılan zamma da değinen Bayraktar, "Biz ekmek maliyetlerini hesaplamıyoruz ama şu an Türkiye'de buğday üretimindeki açık var mı derseniz, bana göre yok. Doğal afetler şunlar bunlar bir miktar üretimi aşağıya çekmekle beraber yeterli üretim var. Buğday üretimi yeterli. Ekmeğin maliyetini fırıncılar yapar. Fazla yapıyorlarsa da denetleyen kamu kuruluşları müdahale eder ama biz buğday üretiyoruz. Şu an 20 milyon ton üzerinde buğday üretiyoruz. Bu da Türkiye'nin ihtiyacı zaten." diye konuştu.