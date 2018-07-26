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Gözde tatil beldesini bu hale geltirdiler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pınarlı Mahallesi'ne bağlı, 'saklı cennet' olarak bilinen Sardala Koyu'na gelen günübirlik tatilciler, çöplerini bırakıp gitti
26 Temmuz 2018 16:37
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Gözde tatil beldesini bu hale geltirdiler

Ağva ile Bağırganlı arasında bulunan Sardala Koyu, güzelliğiyle tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Günübirlikçilerin yanı sıra kampçıların da tercih ettiği noktalardan olan Sardala Koyu, tatilcilerin çöplerini rastgele etrafa atmasından dolayı kirlendi.

Kamp yapmak için Ankara'dan gelen Canberk Türe, "Buraya ilk geldiğimde çok kirliydi. Hemen hemen her tarafta buraya geliyor ve bayağı bir çöp yığınıyla karşılaşıyorduk. Bu sabah bir araçla ekip gelip temizledi. Ancak halen bayağı bir çöp var.

Buranın çok temiz bir yer olduğunu söyleyemeyeceğim. Aşağıda benim kamp kurduğum alanda da bir sürü pislik var. Hatta arka tarafta çok güzel bir kayalık alan var ama insanlar içini çöp doldurmuş.

Çöp atmışlar, ayakkabı atmışlar. Aklınıza gelebilecek her şey var orada. Oranın acilen temizlenmesi gerekiyor. Çünkü aslında çok güzel turistik alanlar var ama bu şekilde yazık ediyoruz" dedi.

Sardala Koyu'na ikinci kez kamp yapmaya geldiğini belirten Ufuk Bayındır da "Ben buraya ikinci defa geliyorum. Daha önceki gelişimizde bugüne göre biraz daha temizdi.

Sanırım hafta sonu gelen piknikçiler bayağı bir kirletmişler. Maalesef insanlarımız çevre konusunda çok duyarlı değiller. Kirletiyorlar, çöplerini atıp gidiyorlar.

Halbuki çöpü alıp, çöp kutusuna atmak çok zor bir şey değil. Bizim insanımız bunu yapmıyor. Böyle güzel bir yerin kıymetini bilmek lazım. Burası gibi el değmemiş yerler çok fazla kalmadı" diye konuştu.
DHA
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