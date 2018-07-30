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Sözleşmeli öğretmenler sağlık özrünü soruyor!
Sözleşmeli öğretmenler, sağlık özrüyle ilgili çalışmanın hala açıklanmadığına dikkat çektiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Temmuz'da, medya temsilcileriyle buluşmasında, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü veriileceğini belirtmişti.
Bugün itibariyle açıklamanın üzerinden 1 haftayı aşkın süre geçmişti.
Sözleşmeli öğretmenler, Bakan Selçuk'un belirtmiş olduğu sağlık özrüyle ilgili çalışmanın kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyor.
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