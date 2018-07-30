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Sözleşmeli öğretmenler sağlık özrünü soruyor!

Sözleşmeli öğretmenler, sağlık özrüyle ilgili çalışmanın hala açıklanmadığına dikkat çektiler
30 Temmuz 2018 14:35
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Sözleşmeli öğretmenler sağlık özrünü soruyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Temmuz'da, medya temsilcileriyle buluşmasında, sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü veriileceğini belirtmişti.

Bugün itibariyle açıklamanın üzerinden 1 haftayı aşkın süre geçmişti.

Sözleşmeli öğretmenler, Bakan Selçuk'un belirtmiş olduğu sağlık özrüyle ilgili çalışmanın kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

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