Çölyak hastaları için Manisa Kebabı üretildi

Manisa kebabı ustası, çölyak hastaları için özel olarak glutensiz kebap hazırladı.

Manisa'da 30 yıldır restoran işlenten kebap ustası Zafer Şengül, çölyak hastalarının talebi üzerine özel tarifle glutensiz kebap yapmaya başladı.

Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, çölyak hastası müşterilerini restoranında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Glutensiz Manisa Kebabı'nda ekmek yerine patates kulladığını belirten Şengül, çapraz bulaşmayı engellemek için de gerekli hijyenik şartları oluşturduklarını ifade etti.

Şengül, katkısız et kullandıklarını dile getirerek, "Çölyak hastası müşterilerimize en iyi şekilde hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

Normal şartlarda glutensiz gıdalara ulaşmanın kolay olmadığına dikkati çeken Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Sivecan da glutensiz mekanların çoğalmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Sivecan, Manisa'nın coğrafi tescil işaretli olan kebabının glutensiz hazırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun ötesinde çapraz bulaşmayı önlemek ve bizim yiyebilmemiz için diğer malzemelerden farklı olarak glutensiz bizlere sunulması gerekiyor. Bununla ilgili işletme sahibiyle yaptığımız görüşmede Manisa Kebabı'nı glutensizleştirebilirse bizim yiyebileceğimizi anlattık. Onlar da sağ olsun bizlere bu konuda destek verdiler. Artık biz çölyaklılar Manisa Kebabı'nı rahatlıkla yiyebiliyoruz."

Cemil Seval