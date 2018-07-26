El öpüp, helallik isteyip dolandırdılar

Bolu İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir kuyumcu, 21 bin lira karşılığında kendisine satılan 3 bileziğin sahte olduğunu anlaması üzerine polisten yardım istedi.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Bolu'nun yanı sıra 10 ilde daha benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığını tespit eden ekipler, kendilerine yeni evli süsü veren 2 şüphelinin en son Kütahya'da görüldüğü bilgisine ulaştı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile düzenlenen operasyonda, C.Y. (27) ile kız arkadaşı K.Ş. (23) gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, kuyumcularda kendilerini yeni evli olarak tanıtarak borçlarını ödemek için düğünde takılan bilezikleri satmak istediklerini söylediklerini anlattılar. Şüpheliler ayrıca İstanbul'dan 5-6 bin liraya aldıkları gümüş bilezikleri altın kaplatarak kuyumculara sattıklarını itiraf etti.

KUYUMCU İLE HELALLEŞİP ENNESİNİN ELİNİ ÖPMÜŞ

Bu arada şüphelilerin Bolu'da sahte altın sattığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni evlendiklerini ve düğünde takılan 3 bileziği satmak istediğini söyleyerek kuyumcuya giren şüphelilerin, dükkandaki rahat tavırları dikkati çekiyor.

Sahte bilezikleri sattıktan sonra yaklaşık 21 bin lirayı saydığı görülen erkek şüphelinin, iş yerinden çıkarken kuyumcu ile el sıkışması ve iş yeri sahibinin annesinin elini öpmesi görüntülere yansıyor.