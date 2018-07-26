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Tunceli'nin çılgın davulcusu, sosyal medyada fenomen oldu

Tunceli'deki yöresel düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen 'Çılgın davulcu' lakaplı davulcu Muharrem Yılmaz, şovlarıyla da sosyal medyada fenomen oldu
26 Temmuz 2018 16:49
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Tunceli'nin çılgın davulcusu, sosyal medyada fenomen oldu

Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi.

Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken çılgın davulcu lakablı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırmaya başladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan düğün sezonunda, düğünlere yetişemekte sıkıntı yaşayan

Yılmaz, evden gelinin alınması, gelin damadın düğün salonlarına gelişi ve düğün salonlarında halay çekilmesi sırasında, kendine has şovlarla izleyenleri hayran bırakıyor.
Anadolu Ajansı
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