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TÜBİTAK'tan, Arbis kullanıcıları için duyuru
TÜBİTAK, ARBİS kullanıcıları için bir açıklama yaptı
İŞTE TUBİTAK'TA YAPILAN AÇIKLAMA
Değerli ARBİS Kullanıcıları,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde kullanıcılarımızın daha hızlı bir şekilde ARBİS bilgilerini güncelleyebilmesi, zaman kaybının önlenmesi amacıyla artık paydaşlarımıza ait makale/bildiri/kitap bilgilerinin YÖKSİS'ten otomatik olarak alınarak veri girişinin gerçekleştirilmesi imkanı sağlanmıştır. Kullanıcılarımızın kolaylığına yönelik iyileştirme çalışmaları da ayrıca devam etmektedir.
Kullanıcılarımız YÖKSİS entegrasyonunun sağlanması neticesinde makale, kitap ve bildiri bilgileri için manuel olarak giriş yapmayacak, kullanıcı ile ilgili bilgiler YÖKSİS'ten çekilerek kolaylıkla kaydedebilecektir.
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.
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