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Darbeciler uçaksavarla ateş açmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, tanık sıfatıyla ifade veren astsubay, darbecilerin kontrolündeki tanklardan uçaksavar mühimmatı ile ateş edildiğini anlattı
26 Temmuz 2018 16:54
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Darbeciler uçaksavarla ateş açmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve AK Parti'nin avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren uzman çavuş Erturan P, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de görev yaptığını, 15 Temmuz akşamı bölük komutanı Recep Gümüşoluk'un emriyle mesaiye gittiğini bildirdi.

Tabur komutanı İsmail Suvay'ın emriyle bölük personelinin silah ve mühimmat alarak nizamiye güvenliğini sağlamak için bölgeye gittiklerini anlatan Erturan P, nizamiyeye gelen tanımadığı bir albayın tankların kışla dışına çıkarılmasını istediğini ancak müşteki Suvay'ın buna müsaade etmediğini anlattı.

Albay'ın, "Tanklar gerekirse ateş ederek gitsinler." dediğini anlatan Erturan P, Suvay'ın tekrar tank çıkışına izin vermeyeceğini söylemesi üzerine albayın yanındaki teğmenlerin Suvay'ı kolundan çekerek götürmek istediğini, araya girerek teğmenleri engellemelerinden sonra da albay ve teğmenlerin bölgeden ayrıldıklarını kaydetti.

Tabur komutanı Suvay'ın, "Gerekirse çatışacağız, buradan bir tane bile tank dışarı çıkmayacak." ifadelerin kullandığını kaydeden Erturan P, sabah saatlerinde kışla güvenliğinin sağlanarak darbecilerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Uçaksavarla ateş etmişler

Tanık astsubay Osman Ö, darbe girişiminin yaşandığı gün mesainin ardından evine gittiğini, akşam saatlerinde nöbetçi uzman çavuşlardan birinin kendisini arayarak kışlada karışıklık olduğunu ilettiğini, daha sonra arayan bölük komutanının da kışlaya çağırdığını aktardı.

Yolda giderken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir helikopterden ateş edildiğine şahit olduğunu kaydeden Osman Ö, kışlaya girişinden sonra televizyondan darbe girişimini öğrendiğini bildirdi.

Davanın müştekilerinden olan tabur komutanı İsmail Suvay'ın, darbecilere izin vermeyeceğini beyan etmesinden sonra silah alarak beklemeye başladıklarını ifade eden Osman Ö, darbecilerin kontrolündeki tanklardan uçaksavar mühimmatı ile ateş edildiğini kaydetti.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
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