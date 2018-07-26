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KPSS sorularını sızdıran 3 sanığa hapis

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 3 davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı
26 Temmuz 2018 17:06
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KPSS sorularını sızdıran 3 sanığa hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı 3 davada, sanıklara "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Halit Varıcı ve İlhan Güler'in "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Oğuz Emre Karakol'un ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Güler'e "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün daha hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süre göz önünde bulundurularak sanık Güler'in adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Zafer Fatih Beyaz
Anadolu Ajansı
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