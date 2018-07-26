Hangi emniyet müdürleri görevden alınacak? İşte son kulisler

Selami Altınok'un AK Parti'den Erzurum Milletvekili olmasıyla boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna Antalya eski İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya atandı. Bilindiği gib bu görevi 3 aydır vekaleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren yürütüyordu.

Dün açıklanan ve Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gelecek Daire Başkanlıkları ve İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nin habercisi oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kararnamesi'nin çok yakında açıklanması bekleniyor.

SON TV internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Dün akşam, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele eski Daire Başkan Yardımcısı olan Polis Başmüfettişi Volkan İmişci'nin Bakan Soylu'nun onayıyla Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atandığını duyuralım.

KOM'DA ÖNEMLİ SORUŞTURMALARA BAKMIŞTI

Volkan İmişçi, KOM Başkan yardımcılığı görevinde birçok önemli soruşturmaya imza atmıştı. Bu soruşturmalar Kozmik Oda, Deniz Baykal'a ve MHP'ye kaset kumpası gibi önemli soruşturmalar bulunuyor. İmişci'nin atandığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığında Siirt'den gelen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Özkan oturuyordu.

İNTERPOL VE DIŞ İLİŞKİLER BİRLEŞİYOR

Volkan İmişci'nin atandığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı çok yakında İnterpol Daire Başkanlığı ile birleşecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde 37 olan daire başkanlıklarını da yarı yarıya indirme kararı aldı. Bu çerçevede İnterpol Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birleşiyor. Birleşecek iki daire başkanlığının yeni adının ise, İnterpol ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılacağı, bu sayede Emniyetin yurtdışı faaliyetleri ve FETÖ Terör Örgütüne yönelik firari isimlerinin Türkiye'ye iadesinin daha hızlı hale getirileceği öngörülüyor.

DAİRE BAŞKANLIKLARI BİRLEŞİYOR

Mevcut Daire Başkanlıkları'nın sayısının düşürüleceği öğrenilirken Daire Başkanlıklarından bazılarının daha birleştirileceği bize gelen bilgiler arasında... Buna göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın birleştirileceği, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın birleştirileceği öğenildi. Ayrıca, Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı ve Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın tek çatı altında toplanması bekleniyor.

İl Emniyet Müdürlükleri için birçok ismin adının geçtiği öğrenildi. En az 40 ilin Emniyet Müdürü'nün değişeceği bilgisi alındı.

İŞTE KULİSTE KONUŞULAN O İSİMLER

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan görevine devam edecek.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yerinde kalacak.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı'na adı geçiyor.

Kırıkkale il Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun da KOM Başkanlığı için adı geçiyor.

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı'na getirilmesi bekleniyor.

Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Aydın Ergül'ün adı Bursa İl Emniyet Müdürü olarak geçiyor.

İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan önceki gün ilişiğini kesen Daire Başkan Yardımcısı Kudret Dikmen'in adı Mersin İl Emniyet Müdürü olarak geçiyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın Meclis Koruma Daire Başkanı olarak görevlendirileceği belirtiliyor.

Polis Başmüfettişi Salavat Metepınar'ın Giresun İl Emniyet Müdürü olarak atanacağı kulislerde konuşuluyor.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Kırıkkale Polis Okul Müdürü Selçuk Doğuş'un Kırıkkale İl Emniyet Müdürü olarak adı geçiyor.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'in başarılı çalışmalarından dolayı adı Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'in adı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiyor.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in adı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir Daire Başkanı olarak geçiyor.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın adı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ya da Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü için düşünüldüğü öğrenildi.

Personel Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü'nün ise makamındaki eşyalarını topladığı öğrenilirken Gülcü'nün bir başka kuruma atanacağı kulislerde konuşuluyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Birinci Sınıfa ayrılan Hüseyin Göllüce'nin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ya da Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü için ismi geçiyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın adı Bursa İl Emniyet Müdürü olarak geçiyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a yakınlığı ile bilinen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in adı ise yaptığı başarılı terörle mücadele çalışmaları nedeniyle Kırklareli ya da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü için geçiyor. Doğuda yaptığı başarılı çalışmalarıyla bilinen ve Bingöl halkı tarafından da çok sevilen Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay'ın ismi ise, ŞanlıUrfa İl Emniyet Müdürü olarak Ankara Emniyet Genel Müdürlük kulislerinde yoğun geçmekte...