İnce'den CHP'li vekillere yanıtı

CHP'de 59 il başkanının ve 129 milletvekilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi sonrasında Muharrem İnce'den art arda açıklamalar geldi.

"KOLTUĞA YAPIŞANLAR HER YOLU DENİYOR"

İnce, il başkanlarının çağrısı üzerine Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN DA GENEL BAŞKANI OLACAĞIM"

İnce, CHP'li 129 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmasına da Twitter'dan yanıt verdi. İnce, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, sabah saatlerinde ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay için yeterli imzaların toplandığına ilişkin iddialara ''Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor'' cevabını vermişti.