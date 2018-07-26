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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
26 Temmuz 2018 17:16
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Dolar ne kadar?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 4,8340 4,8350 4,8160 4,8170
Avro 5,6560 5,6570 5,6320 5,6330
Sterlin 6,3410 6,3730 6,3110 6,3420
İsviçre Frangı 4,8520 4,8760 4,8360 4,8600
ANKARA
ABD Doları 4,8100 4,8500 4,8000 4,8300
Avro 5,6250 5,6750 5,6000 5,6400
Sterlin 6,2870 6,4170 6,2600 6,3710
Anadolu Ajansı
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