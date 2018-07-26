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Araştırma görevlilerinin lisansüstü tercih işlemleri başladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) internet sitesinde yapılan duyuruda öncelikli araştırma görevlileri lisansüstü tercih işlemlerinin 1.08.2018 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi
2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanan "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri"nden lisansüstü eğitim için tercih yapacakların* 01.08.2018 tarihine kadar e-devlet şifreleri ile https://yoksis.yok.gov.tr/TS adresinden sisteme giriş yaparak, kişisel bilgilerini ve eğitim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin Lisansüstü Eğitim Kontenjanları ve Tercih İşlemlerine ilişkin duyuru ise daha sonra yapılacaktır.
*Daha önce tercih yaparak bir lisansüstü programına yerleşen ve eğitimine devam eden araştırma görevlileri tercih yapmamalıdır.
Soru ve görüşleriniz için Başkanlığımıza ait oalanlar@yok.gov.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.
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