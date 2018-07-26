|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hava harekatlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari ve Şanlıurfa ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör hedeflerine yönelik dün düzenlenen hava harekatlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin güneyi ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatlarında 12 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bu haber 132 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI