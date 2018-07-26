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Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası değişti

Başkanlık binasının girişindeki tabelaya, "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" yazıldı
26 Temmuz 2018 17:44
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Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası değişti

Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası, kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlanması nedeniyle "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Başkanlığın Cumhurbaşkanlığına bağlı faaliyet gösterme kararı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" oldu.
Anadolu Ajansı
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