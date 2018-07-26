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Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası değişti
Başkanlık binasının girişindeki tabelaya, "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" yazıldı
Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası, kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlanması nedeniyle "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" olarak değiştirildi.
Başkanlığın Cumhurbaşkanlığına bağlı faaliyet gösterme kararı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" oldu.
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