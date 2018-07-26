ABD Başkan Yardımcısı, Türkiye'yi yaptırımla tehtid etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Pence daha sonra katıldığı bir konferansta rahibin serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Pence açıklamayı Twitter hesabından yaptı. ABD Başkan Yardımcısı "Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD'ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.