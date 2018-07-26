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Akdeniz'de ilk kuyu bu sene açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle inşallah Akdeniz'de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız." dedi
26 Temmuz 2018 18:06
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Akdeniz'de ilk kuyu bu sene açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle inşallah Akdeniz'de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
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