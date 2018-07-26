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Akdeniz'de ilk kuyu bu sene açılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle inşallah Akdeniz'de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız." dedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle inşallah Akdeniz'de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız." dedi.
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