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Sağlık Bakanlığı, 4 il için, kurum içi nakil ilanına çıktı

Balıkesir, Kayseri, Yozgat Ve İstanbul İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
26 Temmuz 2018 18:16
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Sağlık Bakanlığı, 4 il için, kurum içi nakil ilanına çıktı

İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 02.08.2018 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

İlan Metni

Kura Takvimi

Münhal Kadrolar
Memurlar.Net
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