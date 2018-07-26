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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 94.817,26 puandan tamamladı
26 Temmuz 2018 18:19
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 551,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,57 ile ulaştırma oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak niteledikleri 96.500 puanı aşarak 96.680,76 puana kadar yükselmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla 95.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 92.600 seviyelerinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı
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