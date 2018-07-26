Sağlık Bakanığı, geçici görevlendirmeyle personel alacak

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Faaliyet Gösteren Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme ile Personel Alınacaktır.

Sağlık hizmetlerinde, doğru teşhis ve tedavinin yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin mümkün olan en yüksek kalitede hizmet vermesi gerekmektedir.

Ülke genelinde laboratuvar hizmetlerini planlamak, laboratuvarları ruhsatlandırmak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, mevzuat çalışmalarını yürütmek, kaynak israfının önlenmesine yönelik test maliyetlerini analiz etmek ve iyileştirmek, laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak, cihaz ve alt yapıya yönelik teknolojik gelişmeleri izlemek, laboratuvarlarla ilgili sorunların çözümlenmesine yönelik faaliyetleri yürütmek, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak üzere ilk defa Sağlık Bakanlığında Laboratuvar Hizmetleri Daire Koordinatörlüğü 03.05.2011 tarih ve 19798 sayılı makam onayı ile çalışmalarına başlamıştır.

2 Kasım 2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak faaliyet göstermekte iken Bakanlık Makamından alınan 25.01.2018 tarih ve 547 sayılı Makam Onayı ile Yürürlüğe konulan "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge" uyarınca Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinde yapılan değişiklikle Daire Başkanlığımızın adı "Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" olmuştur.

Bu görevde takım arkadaşı olarak bizimle çalışmak isteyen;

Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

İletişimi, ikna kabiliyeti ve takip yönü kuvvetli,

Disiplinli çalışma prensipleri olan öğrenmeye ve gelişime açık,

Verilen dataları iş kuralları çerçevesinde takip edecek,

Araştırmacı, takım çalışmasına uyumlu, disiplinli, dikkatli ve özenli çalışabilen

Tıbbi Genetik Uzmanı, Nükleer Tıp Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Tıbbi Biyokimya Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Bilgisayar Programcısı, Odyolog/Odyometri Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri, Sağlık Memuru, İstatistikçi, VeriHazırlama ve Kontrol İşletmeni arkadaşları arıyoruz.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi olarak görev yapan personelden görevlendirme yapılacak olup, Devlet Hizmet Yükümlüsü ve sözleşmeli personel olanlardan görevlendirme yapılmayacaktır.

Görev yapmak isteyen personelin ekte bulunan formun fotoğraflı olarak eksiksiz bir şekilde doldurarak 05.08.2018 tarihine kadar shgm.laboratuvar@saglik.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

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