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SGK, KPSS ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2018/1 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı
26 Temmuz 2018 18:25
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SGK, KPSS ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2018/1 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı.

Başkanlık, belgelerin 10 Ağustos tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim edilmesini istedi.
Memurlar.Net
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