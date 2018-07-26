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SGK, KPSS ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2018/1 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2018/1 KPSS tercihleri ile yerleşen adaylardan isteyeceği belgeleri açıkladı.
Başkanlık, belgelerin 10 Ağustos tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim edilmesini istedi.
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